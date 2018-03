Nach Unfall: Autofahrerin in Lebensgefahr

Aus unserem Archiv

Otterberg

Eine 59 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe dem pfälzischen Otterberg schwer verletzt worden. Sie schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Verursacht worden war der Unfall am Dienstag von einem 33-jährigen Autofahrer, der auf einer Landstraße in einer Kurve zwei Wagen überholte und frontal mit dem entgegenkommenden Auto der 59-Jährigen zusammenstieß. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, ihm wurde der Führerschein abgenommen.