In Koblenz haben Einbrecher möglicherweise Informationen aus Traueranzeigen für Diebeszüge genutzt. Innerhalb weniger Tage sei in zwei Wohnhäuser eingebrochen worden, in denen es zuvor einen Trauerfall gegeben habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Derzeit werde ermittelt, ob die Täter aus den Traueranzeigen die Uhrzeit der Beerdigung sowie die Adresse der Opfer erfahren haben. Grundsätzlich warnen die Beamten vor der Bekanntgabe privater Adressen. Stattdessen empfehlen sie die Angabe der Anschrift des Bestattungsunternehmens. Es sollten auch keine größeren Bargeldbeträge im Haus gelagert werden, wenn niemand da ist.

Polizei-Mitteilung

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.