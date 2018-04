Nach Todesfahrt eines Freigängers: JVA-Beamte vor Gericht

Aus unserem Archiv

Limburg

Fast drei Jahre nach der tödlichen Geisterfahrt eines Freigängers stehen drei Justizvollzugsbeamte vor dem Landgericht Limburg. Sie müssen sich dort seit Dienstag wegen fahrlässiger Tötung und Beihilfe zum Fahren ohne Führerschein verantworten. Die Drei hatten dem Häftling aus der JVA Diez im Januar 2015 Freigang gewährt. Der Mann stieg ohne Führerschein in ein Auto, geriet in eine Polizeikontrolle, raste auf einer Bundesstraße gegen die Fahrtrichtung davon und krachte in ein entgegenkommenden Auto, dessen Fahrerin starb. (Az: 3 Js 11612/16 – 5 Kls)