Nach Sturz in acht Meter Tiefe: Fußgängerin in Lebensgefahr

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nachdem ein Autofahrer eine Fußgängerin in der Silvesternacht auf einer Brücke in Kaiserslautern erfasst und sie acht Meter mit in die Tiefe gerissen hat, schwebt die 57-Jährige weiter in Lebensgefahr. Die Frau habe unter anderem schwere Verletzungen am Kopf erlitten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Ob der Fahrer das Krankenhaus inzwischen verlassen hat, war zunächst unklar.