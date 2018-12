Das leichte Hochwasser vom ersten Weihnachtsfeiertag an Rhein und Mosel ist dort schon wieder zurückgegangen. Am Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe lag der Wasserstand am Mittwoch nach dem Höhepunkt vom 25. Dezember wieder unter der Meldemarke von sieben Metern. „Wir haben jetzt einen richtig guten Wasserstand“, sagte eine Sprecherin des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Mittwoch in Oberwesel. Die Mosel führe auch noch starkes Wasser, aber kein Hochwasser mehr. Frost und weitgehende Trockenheit ließen auch zunächst kein neues Hochwasser erwarten.

Vorhersage Wasserstand am Pegel Maxau Lagebericht des Hochwassermeldezentrums

