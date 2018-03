Nach Raubmord wird vierter Tatverdächtiger ausgeliefert

Aus unserem Archiv

Landau

Sieben Monate nach einem Raubmord in der Südpfalz muss sich auch ein vierter mutmaßlicher Täter bald vor Gericht verantworten. Der 17-Jährige sitze derzeit noch im Libanon in Haft, werde aber Ende nächster Woche (29. Juni) ausgeliefert, sagte der Landauer Leitende Oberstaatsanwalt Detlef Winter am Donnerstag. Drei mutmaßliche Mittäter im Alter zwischen 17 und 21 Jahren stehen bereits seit Anfang Juni vor dem Landauer Landgericht. Bei dem Überfall auf ein Weingut in Ranschbach war im November vergangenen Jahres der Enkel des Winzers erstochen worden. Den Tätern ging es laut Anklage um Geld. Zugestochen haben soll der 17-Jährige, der nach der Tat ins Ausland floh. Er werde demnächst angeklagt, sagte Winter.