Nach Messerattacke: Tatverdächtiger noch auf der Flucht

Frankenthal (dpa/lrs) – Nachdem ein Mann bei einer Messerattacke in Frankenthal lebensgefährlich verletzt worden ist, befindet sich der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag läuft die Fahndung nach dem 25 Jahre alten Mann. Zeugen zufolge soll er dem 51 Jahre alten Opfer am Montagabend am Ostparkbad mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der Verletzte wurde notoperiert.