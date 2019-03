Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat an die Besucher des „Marktfrühstücks“ appelliert, ihren Müll zu entsorgen, öffentliche Toiletten zu benutzen und keine eigenen Getränke und Sitzgelegenheiten mitzubringen. „Wir müssen aufpassen, dass das Marktfrühstück nicht an seinem eigenen Erfolg erstickt“, sagte der OB am Dienstag laut Mitteilung. Zum Auftakt des traditionellen Treffens an zwei Winzerständen in Verbindung mit dem Wochenmarkt waren am vergangenen Samstag mehrere Tausend Menschen gekommen. Sie hatten viel Müll an den Weinständen am Marktplatz und am Rheinufer liegen lassen. Ebling sprach von „Verhältnissen, die wir so nicht akzeptieren können“ und „Grenzen, die es einzuhalten gilt“.

Die Stadt will von kommenden Samstag an die Zahl der Mülltonnen verdoppeln und sonntags eine extra Putzkolonne einsetzen. Zudem will sie gemeinsam mit den Winzern an die Besucher appellieren, die ...

