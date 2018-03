Nach der Fastnacht die Fastenzeit: Alltag auf dem Prüfstand

Aus unserem Archiv

Mainz

Mit vielfältigen Vorsätzen gehen Christen in Rheinland-Pfalz am Aschermittwoch in die siebenwöchige Fastenzeit bis Ostern. „Für mich gibt das Kirchenjahr die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens wieder, zwischen Freude und Trauer“, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kann die Freude nur feiern, wenn ich den Blick auf die ernsten Zeiten in mir trage, auch das Leid anschaue.“