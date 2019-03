Nach Brand mit einem Toten: Acht Jahre Haft

Saarbrücken/Neunkirchen (dpa/lrs) – Wegen besonders schwerer Brandstiftung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung ist ein 30-Jähriger am Freitag vom Landgericht Saarbrücken zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das teilte eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Für einen 19-jährigen Angeklagten, ebenfalls Deutscher, verhängte die Jugendkammer wegen Beihilfe zu besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Diebstahl als erzieherische Maßnahme eine sogenannte Betreuungsweisung. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptangeklagten neun Jahre Haft und für seinen Komplizen ebenfalls eine Betreuungsweisung gefordert.

Der damals 29-Jährige soll am 17. April 2018 in Neunkirchen-Wiebelskirchen in einem Haus, in dem auch Flüchtlinge wohnten, mit einem Feuerzeug einen Kinderwagen im Hausflur angezündet haben. Offenbar sei er ...