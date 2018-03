„Mutter aller Garden“ ehrt Landesmutter von der Saar

Aus unserem Archiv

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Dienstag den Ehrenpreis der Mainzer Ranzengarde entgegengenommen. Einen Tag nach dem offiziellen Beginn der in diesem Jahr besonders kurzen Fastnachtskampagne würdigte die selbsternannte „Mutter aller Garden“ die närrischen Talente der CDU-Politikerin. Wenn sie in der saarländischen Fastnacht als Putzfrau vom Landtag auftrete, nehme sie auch ihre eigene Politik auf die Schippe, sagte der Präsident der Fastnachtsgarde, Lothar Both. Zudem habe das Saarland eine wichtige Brückenfunktion für die Völkerverständigung mit Frankreich. Und Mainz habe besonders enge historische, im Dialekt auch sprachliche Bindungen zu Frankreich.