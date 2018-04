Am Rande des Konzerts einer Rockband soll eine 19 Jahre alte Frau in Bingen vergewaltigt worden sein. Die Polizei in Bad Kreuznach, die in dem Fall vom Samstagabend ermittelt, teilte am Montag mit, die junge Frau sei offensichtlich Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Weitergehende Erkenntnisse gebe es bislang noch nicht, sagte auch der Mainzer Oberstaatsanwalt Gerd Deutschler. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Den Berichten zufolge geschah die Tat während des Konzerts der AC/DC-Coverband „We Salute You“ in der Rheinauenhalle in Bingen-Gaulsheim in einem Auto auf einem nahen Parkplatz. Bei dem Opfer soll ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.