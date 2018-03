Mutmaßlicher Vergewaltiger soll Tat angekündigt haben

Aus unserem Archiv

Diez

Der inhaftierte mutmaßliche Vergewaltiger seiner ihn besuchenden Ehefrau im Gefängnis in Diez hat nach SWR-Recherchen womöglich schon zuvor eine Gewalttat angekündigt. Damit wären Mitarbeiter und Mitgefangene vorgewarnt gewesen. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Der wegen Mordes verurteilte Gefangene soll am 2. November 2017 in der Spielecke des Gefängnis-Besuchsraums seine Frau mit einer Scherbe und dem Kopf eines Einwegrasierers verletzt und vergewaltigt haben – im Beisein ihrer zwei kleinen Kinder.