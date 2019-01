Ein weiterer mutmaßlicher islamischer Terrorist steht seit Montag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Laut seinem Anwalt Klaus Adam bestreitet der Syrer in dem Jugendstrafverfahren einen Teil der Anklage. Der inzwischen 24-jährige Mann schloss sich laut der Generalstaatsanwaltschaft 2013 in der syrischen Stadt Deir ez-Zor der Terrororganisation Ahrar al-Scham an. Diese wolle mit Mord, Totschlag und Kriegsverbrechen einen fundamentalistisch-islamistischen Staat errichten.

Nach einer Ausbildung zum Scharfschützen und an Handgranaten, Mörsern und Flugabwehrraketen kommandierte der junge Mann der Anklage zufolge als ein Emir eine 40-köpfige Einheit von Ahrar al-Scham. Ihm hätten zwei ...

