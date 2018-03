Mutmaßlicher Terrorhelfer räumt Kontakt zu Al-Kaida ein

Ein mutmaßlicher Terrorhelfer hat vor Gericht Kontakt zum Terrornetz Al-Kaida und zur Islamischen Bewegung Usbekistan (IBU) eingeräumt. Der 37 Jahre alte Angeklagte Ahmad S. sagte am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Koblenz, er habe mehrere Tage an einer Waffenausbildung der IBU in Pakistan teilgenommen und sei auch in einem Ausbildungslager von Al-Kaida gewesen. Über eine Al-Kaida-Mitgliedschaft sagte er nichts. Der Deutsch-Afghane schwor nach eigenen Angaben außerdem einen Treueeid auf den Chef der afghanischen Taliban, Mullah Mohammad Omar.

Im April 2011 wurde Ahmad S. nach Deutschland überstellt.

Der Angeklagte sagte am Dienstag, er sei mit weiteren Mitgliedern der Hamburger «Reisegruppe» – einer Islamistenzelle – 2009 bei der IBU gewesen. «Wir wollten eigentlich zu Al-Kaida gehen», sagte er. Zunächst seien sie bei der IBU geblieben, wo sie an Propagandafilmen mitwirken sollten. Die Waffenausbildung mit Kalaschnikow und Pistole beendete Ahmad S. nach eigenen Angaben am fünften Tag, weil er sich schlecht behandelt fühlte.

Ahmad S. sagte außerdem, er und andere Mitglieder der Hamburger «Reisegruppe» hätten Laptops und Smartphones im Wert von mehreren tausend Euro bei Elektronikkaufhäusern auf Kredit gekauft, teils wiederverkauft und den Kredit nicht zurückgezahlt.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann Mitgliedschaft bei Al-Kaida und IBU vor. Er sollte laut Anklage in Europa ein Netzwerk von Al-Kaida mit aufbauen und möglicherweise Anschläge in Deutschland unterstützen. 2010 war er in Kabul aufgegriffen und in US-Gewahrsam genommen worden. Er kam 2011 nach Deutschland in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte am Montag gesagt, dass er am «Heiligen Krieg» (Dschihad) teilnehmen und bei Al-Kaida mitmachen wollte. Er räumte auch ein, in einem Propagandafilm mitgewirkt zu haben.