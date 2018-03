Mutmaßlicher Besitzer von Kinderpornofotos unauffällig

Aus unserem Archiv

Bruchmühlbach-Miesau (dpa/lrs) – Der Kita-Mitarbeiter in der Westpfalz, der Besitzer einer Speicherkarte mit kinderpornografischen Bildern sein soll, ist laut dem örtlichen Bürgermeister jahrelang unauffällig gewesen. Der Erzieher sei 24 Jahre lang in einem Kindergarten in Bruchmühlbach-Miesau beschäftigt gewesen. „Es hat aber absolut keinen Anlass zur Beanstandung gegeben“, sagte Ortsbürgermeister Klaus Neumann (SPD) am Donnerstag. Das hätten Eltern bestätigt. Laut Polizei ist der Verdächtige 48 Jahre alt.