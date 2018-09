Mutmaßlicher Amsterdamer Angreifer: Tatmesser aus Ingelheim

Ingelheim/Amsterdam (dpa/lrs) – Der mutmaßliche Messerstecher von Amsterdam soll einen Tag vor dem Angriff an seinem Wohnort Ingelheim das Tatmesser gekauft haben. Dann sei der 19-jährige Afghane den Ermittlungen zufolge mit dem Zug alleine in die niederländische Metropole gefahren, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Montag mit. Jawed S. soll am 31. August zwei US-Touristen im Hauptbahnhof von Amsterdam mit einem Messer schwer verletzt haben. Er wurde von Polizisten mit Schüssen niedergestreckt und verletzt. Er sitzt in den Niederlanden in Untersuchungshaft.

Die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat wegen des Messerkaufs in Ingelheim (Kreis Bingen) eigene Ermittlungen eingeleitet - in Abstimmung mit den niederländischen Untersuchungen. ...

