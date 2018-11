Drogen im Wert von mehr als 10 000 Euro hat die Polizei bei mutmaßlichen Drogenhändlern in Pirmasens und im Saarland gefunden. In der Nacht zum Sonntag habe eine Polizeistreife zunächst ein Auto mit drei Insassen kontrolliert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Wagen fanden die Beamten Amphetamin, Cannabis und ein Kilogramm Amphetaminpaste. Der 53-jährige Fahrer stand selbst unter Drogeneinfluss, wie ein Drogentest ergab. Er und seine beiden Mitfahrer, eine 32 Jahre alte Frau und ein 31 Jahre alter Mann, waren der Polizei wegen Drogendelikten bereits bekannt. Noch in der Nacht durchsuchte die Polizei auch die Wohnungen der drei mutmaßlichen Drogenhändler in Pirmasens und im Saarland, wo sie unter anderem 350 Amphetamintabletten fand.

Mitteilung der Polizei mit Bild

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.