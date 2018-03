Mutmaßliche Diebe in Haft: Kleider und Parfüm gestohlen

Aus unserem Archiv

Mannheim (dpa/lsw) – Weil sie aus Mannheimer Geschäften Waren im Gesamtwert von fast 7000 Euro gestohlen haben sollen, sitzen eine 43-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann in Haft. In einem Laden habe das Duo hochwertige Markenkleider im Wert von mehr als 6200 Euro mitgehen lassen, teilte die Staatsanwaltschaft in Mannheim am Freitag mit. Zudem sollen die Verdächtigen aus einer Parfümerie Artikel im Wert von 660 Euro gestohlen haben. Bei ihren Taten seien sie von Kameras und Zeugen beobachtet worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung der beiden Beschuldigten in Mainz (Rheinland-Pfalz) sei weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt worden, hieß es.