Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz hat für den Fall einer Fusion der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern mit dem Uni-Standort Landau auf die Bedeutung des Fachs Musik hingewiesen. An der Universität in Landau müsse die Musik-Fachlehrer-Ausbildung wieder eingeführt werden, forderte das Gremium in einem am Montag in Mainz veröffentlichten Schreiben. Nur so könne der Abbau des Musikunterrichts im Land gestoppt werden. Unabhängig davon müsse der Standort Koblenz von Kürzungen im Bereich der Musiklehrer-Ausbildung geschützt werden, betonte der Landesmusikrat.

Das Versprechen der Hochschulleitung von 2012, dass der Wegfall des Standortes Landau durch die Konzentration am Campus Koblenz kompensiert werden könne, habe sich nicht bewahrheitet, hieß es. Die sinkende Zahl ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.