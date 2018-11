Mozartwochen Eifel zählten rund 2800 Besucher

Prüm/Marnach (dpa/lrs) – Die Klassikserie Mozartwochen Eifel hat in diesem Herbst rund 2800 Besucher angezogen. Sechs von zwölf Konzerten seien ausverkauft gewesen, teilten die Organisatoren in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit. Die Reihe wartete auf mit einer musikalischen Palette – von Kammermusik bis zum Orchesterkonzert. Am Freitagabend gehen die Mozartwochen Eifel mit einem Konzert im luxemburgischen Marnach zu Ende.

„Unsere Konzerte hatten durchweg eine tolle Auslastung und eine sehr positive Resonanz“, sagte Geschäftsführer Georg Sternitzke. Das Festival, das es seit 2002 in der Regel alle drei Jahre gibt, soll ...

