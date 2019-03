Motorrad-Saison: Streckensperrung und Sicherheitstraining

Mit dem Frühlings-Wetter häufen sich die Unfälle von Motorradfahrern. Die Polizei rät zur Vorsicht, das Innenministerium bietet Programme zum Sicherheitstraining. Aber das reicht nicht überall.

Mainz (dpa/lrs). Mit dem schönen Wetter hat für viele Biker schon die neue Saison begonnen. Am Unfallschwerpunkt Johanniskreuz in der Pfalz wird an den Wochenenden von April bis Oktober die ...