Aus unserem Archiv

Riegelsberg/Burbach (dpa/lrs) – Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Riegelsberg (Saarland) ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner Maschine am Dienstag auf einer Landstraße unterwegs und wollte in einer Linkskurve ein anderes Fahrzeug überholen, wie die Polizei in Burbach mitteilte. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße war am Abend stundenlang gesperrt.