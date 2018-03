Mosel Musikfestival in Trier beginnt

Aus unserem Archiv

Trier

Ein Start mit Pauken und Trompeten: Mit einem Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat am Sonntag das Mosel Musikfestival in Trier begonnen. Auf dem Programm standen die «Psalmensinfonie» von Igor Strawinsky, die «Paukenmesse» von Joseph Haydn und ein Orgelwerk von Johann Sebastian Bach. Rund 600 Musikfreunde feierten den Auftakt der 27. Festivalsaison. Das größte und älteste Klassik-Festival in Rheinland-Pfalz wartet bis zum 3. Oktober unter dem Motto «Gott und die Welt» mit 52 Konzerten an 31 Spielstätten entlang der Mosel auf.