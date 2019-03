Am ersten Tag kam ein Geständnis – doch nun schweigt Ali B. zu den Vorwürfen im Fall Susanna. In der Verhandlung kommen dafür Polizisten zu Wort. Als Zeugen berichten sie von der Suche nach Susanna und dem Fund ihrer Leiche.

Wiesbaden (dpa). Im Prozess um den Mord an der Mainzer Schülerin Susanna will sich der angeklagte Ali B. zunächst nicht weiter zur Tat äußern. Das kündigten seine Anwälte am Montag ...