Beim Ausbau des Mobilfunks in Rheinland-Pfalz wollen sich das Land und die Netzbetreiber künftig enger abstimmen. Das vereinbarten beide Seiten am Donnerstag bei einem Runden Tisch in Mainz. Selbstverständlich werde die Ausbauverpflichtung von den Betreibern erfüllt, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Diese sehe vor, dass bis Januar 2020 deutschlandweit 98 Prozent aller Haushalte mit dem Mobilfunkstandard 4G (LTE) versorgt sein müssen, in den Bundesländern jeweils mindestens 97 Prozent. Derzeit trifft das in Rheinland-Pfalz der Staatskanzlei zufolge aber erst auf etwa 95 der Haushalte zwischen Westerwald und Pfalz zu.

Konkret wurde bei dem Runden Tisch unter anderem vereinbart, dass die Unternehmen dem Land ihre Ausbauplanungen offenlegen, weiße Flecken auf der Mobilfunkkarte benennen und melden, wo es Probleme etwa bei ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.