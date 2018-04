Mainz (dpa/lrs) – Mit einem gestohlenen Radlader sind zwei Männer in einen Juwelierladen mitten in Mainz gefahren. Sie stahlen am frühen Mittwochmorgen Schmuck aus dem Fenster des Ladens in einer Fußgängerzone, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler leiteten eine Fahndung ein und stießen noch am Mittwoch bei einer Kontrolle auf einen Mann, auf den eine Täterbeschreibung passte. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass der 25-Jährige aus Alzey einer der Täter war. Er kam zunächst wieder auf freien Fuß. Auch sein Mittäter sei inzwischen bekannt, aber noch nicht gefasst. Zur Höhe der Beute und des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Erstmitteilung der Polizei Folge-Mitteilung der Polizei

