Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf äußert sich nicht zu dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Zwar sprach er die Studie der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in seiner Predigt am Sonntag zur Kreuzwallfahrt in Hanau-Steinheim an, wie das Bistum mitteilte. Er kündigte aber lediglich an, sich erst nach dem 27. September in einem Brief an die Gemeinden des Bistums wenden zu wollen. Den Bischöfen sei die komplette Studie bislang noch nicht bekannt, er wolle zunächst die Präsentation der Ergebnisse abwarten, begründete Kohlgraf seine Zurückhaltung.

Vom 24. bis 27. September findet in Fulda die Herbst-Vollversammlung der DBK statt. Die von der DBK in Auftrag gegebene Missbrauchsstudie soll am 25. September vorgestellt werden. „Spiegel“ und „Zeit“ ...

