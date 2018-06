Ministerpräsident Hans: Bayern folgt saarländischem Vorbild

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit Interesse hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach eigener Aussage den Vorstoß aus Bayern aufgenommen, künftig in der Asylpolitik neue Wege zu gehen. Damit folge Bayern saarländischem Vorbild. „Im Saarland ist das Sachleistungsprinzip seit Jahren Standard“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur. In der zentralen Landesaufnahmestelle in Lebach werde streng darauf geachtet, dass alle dort wohnenden Hilfeempfänger dem Sachleistungsprinzip unterlägen – unabhängig davon, ob sie eine Bleibeperspektive hätten oder nicht.

„Außerdem hat der Innenminister verfügt, dass wir, wie es nach dem Gesetz möglich ist, den Paragrafen 1a (AsylbLG) praktizieren, wonach Leistungskürzungen möglich sind, wenn Asylbewerber ihre Mitwirkungspflichten verletzen“, erklärte Hans. In ...

