Nach der Klagewelle der Krankenkassen gegen Kliniken wegen Behandlungskosten rechnet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium nun mit der Rücknahme der meisten Klagen. Das sieht eine gemeinsame Erklärung von Kassen und Kliniken vor, auf die sich ein Runder Tisch mit Vertretern beider Seiten geeinigt hat und die Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz vorstellte. Zurückgenommen werden nun vor allem Klagen, bei denen es Streit um die Einhaltung der vorgegebenen Transportzeit von Schlaganfallpatienten von einer in eine andere Klinik gegeben hatte.

Bätzing-Lichtenthäler sagte, grob geschätzt rechne man damit, dass sich rund 80 Prozent der ungefähr 8500 Klagen nun erledigt hätten. Dabei sei es vor allem um Schlaganfall-Behandlungen, aber auch um andere ...

