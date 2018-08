Rheinland-Pfalz will Häftlinge grundsätzlich nur noch mit Genehmigung eines Richters festschnallen. Das teilte das Justizministerium am Freitag in Mainz mit. Damit reagiert das Land auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Fixieren von Psychiatriepatienten. Justizminister Herbert Mertin (SPD) erklärte: „Fixierungen stellen einen besonders schweren Eingriff in die Freiheit der betroffenen Personen dar. Schon bisher durften sie daher lediglich als letztes Mittel erfolgen, insbesondere um Eigenverletzungen von Gefangenen oder Sicherungsverwahrten zu verhindern.“

Künftig werde sichergestellt, dass die Zulässigkeit einer Fixierung zusätzlich von einem unabhängigen Richter geprüft werde, sagte Mertin. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Juli entschieden, dass ein Richter das Fixieren genehmigen muss. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.