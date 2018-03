Ministerium ändert Stellenbesetzung nach Gerichtsurteil

Aus unserem Archiv

Mainz

Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts hat das rheinland-pfälzische Familienministerium seine Entscheidung zur Besetzung einer Abteilungsleiterstelle revidiert. In Umsetzung des Beschlusses werde die bisherige stellvertretende Abteilungsleiterin nun die Leitung der Abteilung Verbraucherschutz übernehmen, teilte das Ministerium am Montag in Mainz mit.