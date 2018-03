Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich bei ihrem Antrittsbesuch in Paris gegen eine Laufzeitverlängerung für das französische Atomkraftwerk Cattenom ausgesprochen. „Unsere Position ist, dass es hier keine Laufzeitverlängerung geben soll über die Auslegungsdauer von 40 Jahren hinaus“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen Nicolas Hulot. Die 1986 ans Netz gegangene Anlage in Lothringen nicht weit von der deutschen Grenze steht in Deutschland seit Jahren wegen Sicherheitsbedenken in der Kritik. So streben das Saarland und Rheinland-Pfalz eine Stilllegung des Atomkraftwerks an.

Anders als für das umstrittene Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass hat Frankreich für Cattenom bislang keine Schließung zugesagt. Schulze sagte, sie habe bei ihrem Gespräch mit Hulot die Sorgen der deutschen ...

