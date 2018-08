Das Ausmaß der Dürreschäden in der sachsen-anhaltischen Landwirtschaft kommt dem Umweltministerium zufolge einer Naturkatastrophe gleich. Das errechnete das Ministerium mit Blick auf gemeldete Erntemengen. Damit ist das Kriterium erfüllt, um staatliche Hilfen für die betroffenen Landwirte auszuzahlen. Die Land hatte bereits angekündigt, in diesem Fall einen Nothilfefonds aufzulegen. Das letzte Wort hat allerdings die schwarz-rot-grüne Landesregierung. Sie werde dem Kabinett am nächsten Dienstag vorschlagen, die Dürre offiziell mit einer Naturkatastrophe gleichzusetzen, sagte Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.