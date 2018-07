Die Vorsorge vor Hochwasser ist nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) eine Aufgabe für alle, die noch Anstrengungen erfordert. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben hier ein großes Bewusstsein“, sagte Höfken der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Von der Bundesregierung forderte sie jedoch mehr Einsatz: „Ich denke eher, dass in der Bundesregierung oder auch international der letzte Groschen noch nicht gefallen ist. So sind eine Energie- und Wärmewende eine elementare Voraussetzung zum Erreichen unserer Klimaziele.“ Starker Regen hatte seit Mai in einigen Regionen große Schäden verursacht.

Die Grünen-Politikerin appellierte an die Gemeinden und Städte, sich vor Hochwasser zu schützen. „Alle sind aufgerufen, mitzuwirken und jeder ist verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung ...

