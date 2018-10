Rheinland-Pfalz braucht nach Ansicht von Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) einen Mix aus Kultur in Städten und Kultur auf dem Land. „Wir haben den Anspruch, in allen Regionen Kultur zu haben“, sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Der Anspruch ist, Kultur überall niederschwellig erreichbar zu machen.“ Menschen müssten sie ohne lange Auto- oder Zugfahrten erreichen können. Das sei auch wichtig, damit sich Menschen in ländlichen Regionen bei Entwicklungsprozessen mitgenommen fühlten. „Das ist insgesamt ein ganz zentrales Thema, dazu gehört auch die Kultur und die Kunst.“

Unabdingbar sei ein Hinführen zu Kunst und Kultur. „Das ist ein Ansatz, bei dem man auf Kinder und Jugendliche zugehen muss“, sagte Wolf. Diese Aufgabe übernähmen beispielsweise Jugendkunstschulen oder Projekte ...

