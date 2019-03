Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat ein Plädoyer für Europa und eine freie Gesellschaft als Basis einer erfolgreichen Ökonomie gehalten. „Man kann China dafür bewundern, wie schnell dort Flughäfen gebaut und Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt werden“, sagte er in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Mainzer Landtag. Man könne aber auch erschrocken darüber sein, wie wenig der chinesische Staat die Rechte seiner Bürger achte. Innovationen entstünden nicht in Ländern mit Staatskapitalismus, sondern in freien Gesellschaften. Kreatives Kapital müsse „Staats-Dirigismus“ entgegengesetzt werden.

Mit Blick auf den EU-Austritt Großbritanniens sagte Wissing, die Menschen dort hätten sich für ein „gewagtes volkswirtschaftliches Experiment mit ungewissem Ausgang und ohne Konzept“ entschieden. „Gegen Europa, gegen den freien ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.