Nach scharfer Kritik an Plänen zur Neuordnung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz hat Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) eine intensive Beteiligung der Universitäten zugesagt. Anforderungen und Rahmenbedingungen der Umstrukturierung würden in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit den Universitäten erarbeitet, sagte Wolf am Freitag im Landtag. „Wir stehen am Anfang des Prozesses“, fügte er hinzu. Mitte Februar hatte der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern mit Empörung auf das eingeleitete Verfahren reagiert.

In der Aktuellen Debatte zum Abschluss der Plenarwoche in Mainz warf die hochschulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Marion Schneid, dem Minister vor, Entscheidungen ohne Absprache mit Personalvertretungen, Hochschulgremien oder den beteiligten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.