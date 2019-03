Mildes Frühlingswetter zum Gimmeldinger Mandelblütenfest

Das Signal kommt von der weiß blühenden Davidsmandel. Dann weiß man in Neustadt an der Weinstraße: Bald ist Mandelblütenfest. Dieses Wochenende ist es wieder soweit.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Blühende Mandelbäume, Wein und Musik - am (morgigen) Samstag (23. März) beginnt in Neustadt an der Weinstraße das zweitägige „Gimmeldinger Mandelblütenfest“. Sie rechne mit 20 000 Besuchern, ...