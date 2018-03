Meteorologen warnen vor schweren Sturm, Schnee und Frost

Aus unserem Archiv

Offenbach

Dem Westen Deutschlands steht eine stürmische und ungemütliche Woche bevor. Vor allem am Donnerstag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu schweren Sturmböen kommen. In den Hochlagen von Eifel, Hunsrück und Sauerland werden sogar orkanartige Böen der Windstärke 11 erwartet, warnte ein Meteorologe des DWD am Montag in Offenbach.