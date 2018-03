Meteorologe: Heißestes Wochenende des Jahres steht bevor

Aus unserem Archiv

Mainz/Trier (dpa/lrs) – Das bislang heißeste Wochenende des Jahres in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht bevor: Bis auf 37 Grad werde das Thermometer am Sonntag an der Mosel, Saar und in der Vorderpfalz steigen, sagte Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Frankfurt. Im Westerwald, Hunsrück und in der Eifel werde es 33 bis 34 Grad heiß. «Das sind für diese Regionen auch Mordstemperaturen», sagte er. Der Samstag sei mit maximal 35 Grad in den heißen Ecken und mit 30 bis 33 Grad in den Höhenlagen noch ein bisschen kühler. Bei dem Wetter sei aber klar: «Da darf man sich nicht überanstrengen», sagte Jonas.