Mertin will mehr Stellen für Richter und Gefängniswärter

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) will sich um mehr Stellen für Richter, Staatsanwälte, Gefängniswärter, Rechtspfleger und Geschäftsstellenbeamten bemühen. Er werde das Thema bei den Verhandlungen zum nächsten Doppelhaushalt auf den Tisch legen, erklärte Mertin der Deutschen Presse-Agentur. Der Rechtsausschuss des Landtags wollte am Donnerstag mehrere Experten zur Personalsituation in den Gefängnissen hören.