Nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna ist in Mainz in den kommenden Tagen eine Serie von Demonstrationen geplant. An diesem Samstag will die Bürgerrechtsbewegung Solidarität in der Seppel-Glückert-Passage ab 10.00 Uhr demonstrieren. Ab 12.30 Uhr plant eine Initiative unter dem Motto „Stop the violence – gegen sexualisierte Gewalt und Unterdrückung“ einen Zug durch Mainz. Für 13.00 Uhr lädt die „Gutmenschliche Aktion Mainz“ zu einer Trauerkundgebung auf den Petersplatz und wendet sich gegen Rassismus. Um 15.00 Uhr will die AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz unter dem Motto „Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen!“ vor der Staatskanzlei demonstrieren. Die Leiche von Susanna aus Mainz war am Mittwoch in einem Erdloch bei Wiesbaden gefunden worden. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Irak wurde nach seiner Flucht in seiner Heimat festgenommen.

Am Sonntag plant die Initiative „Beweg was! Deutschland“ um 15.00 Uhr auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz am Schloss eine Demonstration. Sie hatte unter dem Titel „Merkel muss weg“ in den ...

