Die Zahl der Beschwerden von Bürgern über Polizisten an die neue Polizeibeauftragte von Rheinland-Pfalz hat deutlich zugenommen. Zwischen Juli 2017 und Juni 2018 wandten sich 83 Rheinland-Pfälzer an Barbara Schleicher-Rothmund. Das geht aus dem Bericht hervor, den sie am Donnerstag in Mainz vorlegte. Im Vorjahreszeitraum beklagten sich 47 Bürger bei ihrem Vorgänger Dieter Burgard. Auch Polizisten wandten sich mit Problemen an die Beauftragte. In fast 60 Prozent der bearbeiteten Fälle konnte sie ganz oder teilweise helfen oder eine Auskunft geben. „Wir stärken das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürger und Polizei“, sagte sie.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.