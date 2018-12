Die Kommunen in Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld für die Integration von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen. Der Landtag beschloss am Donnerstag in Mainz einstimmig, dass das Land die Hälfte statt ein Drittel der Integrationspauschale des Bundes weiterleitet. In diesem Jahr erhalten die Kommunen zusätzlich 58,4 Millionen Euro, im nächsten Jahr 48 Millionen Euro zur Entlastung. Die Mittel des Landes werden im Vorgriff auf eine erwartete Beteiligung des Bundes gezahlt. Das Land garantiert die Zahlung. Damit können Integrationsprojekte fortgesetzt und ausgebaut werden. Viele Kommunen sind hoch verschuldet.

Entwurf Novelle Landesaufnahmegesetz RLP

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.