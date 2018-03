Mehr Misteln besiedeln Kiefern: manche Bäume sterben ab

Aus unserem Archiv

Mainz

Immer mehr Misteln setzen den Kiefern in Rheinland-Pfalz zu. Gesunde Bäume können zwar mit ihrem Dickenwachstum diese Pflanzen teils überwallen, also entstandene Wunden selbst wieder schließen, so dass der sogenannte Halbparasit abstirbt. Geschwächte Kiefern aber können der Mistel zum Opfer fallen. „Besonders häufig ist Mistelbefall in der Rheinebene zu beobachten; hier sind über die Hälfte aller Kiefern betroffen“, heißt es im Waldzustandsbericht 2017. „Starker Befall durch die Kiefernmistel bedeutet für den betroffenen Baum eine Belastung, da sie die Kiefernbenadelung verdrängt, auch in Trockenzeiten Wasser verdunstet und so den Trockenstress des Baumes verstärkt.“