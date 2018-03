Mehr Geld für Jugendtreffs und Jugendsozialarbeit

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will mit zusätzlichen Mitteln die Jugendangebote von Kommunen und Verbänden fördern. Im kommenden Doppelhaushalt 2019/20 werde der Etat für die Jugendarbeit wie bereits 2017/18 um zusätzlich eine Million Euro auf dann rund zwölf Millionen Euro erhöht, sagte Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne) am Freitag in Mainz. Rheinland-Pfalz nehme in einer eigenständigen Jugendpolitik bundesweit eine Vorreiterrolle ein.