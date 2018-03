Mehr als fünf Jahre Haft wegen Raub eines Smartphones

Aus unserem Archiv

Mainz

Weil er einen Jugendlichen mit dem Messer bedroht und das Smartphone entrissen hat, muss ein Mann aus Mainz fünf Jahre und vier Monate in Haft. Das Landgericht Mainz verurteilte den 27-Jährigen am Dienstag wegen räuberischer Erpressung in einem besonders schweren Fall.