Mehr als 700 Menschen demonstrieren gegen Rechte in Koblenz

Aus unserem Archiv

Koblenz

Mehr als 700 Menschen haben am Samstag in Koblenz gegen einen Aufzug von Anhängern der rechten Szene demonstriert. Die Teilnehmer des Aufzugs mit dem Titel «Rechts» zogen unter anderem vor das Landgericht, wo am Montag ein Prozess gegen 26 mutmaßliche Neonazis beginnt. Bis auf wenige kleine Störungen sei der Tag sehr friedlich verlaufen, bilanzierte der Leitende Polizeidirektor Jürgen Mosen nach der Aktion am späten Nachmittag. Die Polizei war mit mehreren hundert Mann im Einsatz und überprüfte mehr als 100 Menschen.