In einer Jugend- und Freizeiteinrichtung nahe dem niedersächsischen Vechta sind am Donnerstag 31 Kinder von zwei Gruppen aus Rheinland-Pfalz erkrankt. Sie hätten über Durchfall und Erbrechen geklagt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Rund um die Einrichtung in Damme standen am späten Mittwochnachmittag viele Rettungswagen. Notärzte und die Polizei waren ebenfalls zur Stelle. Weshalb es zu den Krankheitssymptomen gekommen war, war zunächst unklar.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es zuvor in einer Ferienanlage im südthüringischen Rauenstein (Kreis Sonneberg) gekommen. Dort waren 45 Schüler und Betreuer an Norovirus erkrankt, darunter auch Kinder aus Frankfurt. ...

